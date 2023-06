Da tempo c’era l’Inter sulle sue tracce, ma alla fine, anche per Raphael Guerreiro, si sta prefigurando lo scenario già visto in passato del passaggio di un calciatore dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco. I bavaresi avrebbero superato la concorrenza dei nerazzurri e dell’Atletico Madrid e sono vicinissimi all’acquisto a parametro zero dell’esterno portoghese.

EXCL: Bayern are set to sign Raphaël Guerrero on free transfer, here we go!

Verbal agreement reached on three year contract — valid until June 2026.

Personal terms agreed have been agreed.

Medical and signature will take place next week. pic.twitter.com/7P2ngOgrl5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023