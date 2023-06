Il capitano del Manchester City Ilkay Gundogan racconta le sue sensazioni a pochi giorni dalla finale di Champions.

Ilkay Gundogan ha risposto alle domande dei cronisti presenti al Media Day del Manchester City. “Il medico di mio figlio è italiano ed è un grande tifoso dell’Inter e ovviamente l’ho incontrato a volte. Sono legato all’Italia, specialmente a Milano, mia moglie ha abitato qualche anno lì, mio figlio è nato lì, mi piace viaggiare in Italia, anche in estate, quest’anno dipende da come andrà la finale”.

Champions League

“Non c’ero nelle altre due finali di Champions, le ho perse entrambe e scommetto che la maggior parte dei tifosi può immaginare, capire quanto sia grande il mio desiderio di vincere questo trofeo. Ho 32 anni ora, non ringiovanisco, invecchio soltanto e quindi non so se questa occasione mi ricapiterà. Chiunque sarà il migliore avrà meritato di vincere“.

