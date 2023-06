Brutto gesto da parte dei tifosi del West Ham che hanno lanciato oggetti in direzione di Biraghi colpendolo alla testa

Brutto gesto da parte dei tifosi del West Ham che hanno lanciato oggetti e una sigaretta elettronica ha colpito Biraghi in testa.

E’ successo alla mezz’ora della prima frazione con il gioco che si è chiaramente fermato per qualche minuto. Lo staff medico della Fiorentina è entrato in campo per soccorrere il terzino viola.

