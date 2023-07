Marco Guidi analizza la situazione di Chiesa e Vlahovic, il cui futuro è in forte dubbio: ecco cosa ha detto

Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato a TV Play del mercato bianconero in uscita.

LE PAROLE – «La Juventus non svenderà i propri giocatori. Il Newcastle sta prendendo informazioni su Chiesa, mentre per Vlahovic siamo in attesa del valzer di attaccanti che potrebbe coinvolgerlo. Il Chelsea ci sta pensando ma per ora si tratta di idee. Uno dei due, o anche entrambi, potrebbe salutare, ma potrebbero restare nel caso in cui dovesse far cassa in altri modi. Gli ultimi bilanci lasciano poco spazio a manovre fantasiose».

