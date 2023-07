I tifosi della Juventus non hanno preso bene i rumors che vorrebbero il club bianconero sulle tracce di Romelu Lukaku.

Se #lukaku è #berardi vengono alla Juve chiudo tutto e mi do al calcio a 5…#FELDIeboli — GianlucaEboli4 (@GEboli4) July 8, 2023

Vendiamo uno di 23 anni per prendere uno di 30 anni.

Allegri è la rovina della Juve#Vlahovic #Lukaku — Valerio Natale (@Valerione76) July 8, 2023

Se Giuntoli come primo acquisto si presenta con Lukaku, strappategli il contratto in faccia e mandatelo a Napoli. Ma so che non lo farà. #Juve #Juventus — Salvo Liseo (@LiseoSalvo) July 8, 2023

#Lukaku alla Juve sarebbe la condanna definitiva a non vincere in Europa. — Stefano (@Stefano20691921) July 8, 2023

Il belga non è ben visto dall’ambiente bianconero, sia per il suo passato interista che per l’età (30 anni) di troppo superiore a quel Vlahovic che andrebbe invece a sostituire.

