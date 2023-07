Claudio Lotito fa un annuncio su Milinkovic-Savic che gela la Juve, interessata al centrocampista serbo: le sue parole

Claudio Lotito, alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato della situazione di Milinkovic-Savic, obiettivo del calciomercato bianconero.

LE PAROLE – «Io non lo cederei, anzi sto cercando di rinnovargli il contratto. Ma un contratto è l’incontro della volontà di tutte le parti… Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere. E questo è importante: non tutti possono farlo, anzi… Se a noi verrà meno un giocatore, non accadrà perchè dobbiamo fare soldi».

