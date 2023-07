Denis Zakaria via dalla Juve, c’è fiducia per la cessione del centrocampista svizzero. Ecco quando si può chiudere l’affare

Come scrive la Gazzetta dello Sport, in casa Juventus ci sono buone sensazioni su una partenza di Denis Zakaria, ormai ritenuto di troppo per i progetti futuri del club. L’interesse del West Ham è reale e gli inglesi sono pronti ad affondare il colpo.

Secondo il quotidiano, da Torino si sarebbero detti disponibili ad uno sconto sui 20 milioni di euro iniziali chiesti pur di chiudere l’affare. Settimana prossima potrebbe essere quella decisiva.

