Il Milan avanza per Guirassy in vista della sessione di calciomercato di gennaio ormai alle porte. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il guineano è ora il nuovo obiettivo principale del club rossonero.

L’attaccante può essere prelevato dal club tedesco attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 17 milioni di euro presente nel suo contratto. Il Diavolo ora va avanti deciso su questo fronte, accantonando l’idea David.

