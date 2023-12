Pellegrino Milan, può tornare tra i convocati per quella sfida! Le NOVITÀ sul giovane difensore infortunatosi a Napoli

Ci sono aggiornamenti importanti per quanto riguarda Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan infortunatosi in occasione della trasferta di Napoli (unica sua presenza fin qui in maglia rossonera).

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrale potrebbe tornare nella lista dei convocati per la trasferta di venerdì sul campo della Salernitana.

