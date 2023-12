Hansi Muller, ex attaccante, ha esaltato Guirassy, attaccante dello Stoccarda e obiettivo di mercato del Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hansi Muller ha parlato così di Guirassy, obiettivo del calciomercato Milan:

«Uno dei più completi che io abbia mai visto. Se vedete i suoi gol, soprattutto i primi, sono tutti diversi. Di alta classe: c’è tecnica, coraggio, ci sono le finte o la freddezza sui rigori, i colpi di testa, un pallonetto sul portiere. Insomma un gol più bello dell’altro. Credo poi che oltre a queste capacità, lui è diventato un leader nella squadra, si occupa dei giovani, alcuni parlano francese e lui dialoga. Francesi al Milan un’agevolazione? Certo. Quando Guirassy arrivò da giovane al Colonia, il centravanti era Modeste che lo aiutò molto, non solo per lingua. Guirassy non ha dimenticato questi insegnamenti e nello stesso modo aiuta i ragazzi nello spogliatoio: dà consigli, li calma, sente la responsabilità e la prende, si occupa degli altri. E questo lo fa crescere ancora di più. Mi dicono che sia un tipo simpatico, non si rende importante. Come si dice in italiano, non se la tira. Né come uomo, né come giocatore. Sarebbe una perdita molto importante per lo Stoccarda. Se può giocare insieme a Giroud? Se la gente si chiede queste cose, torno al discorso-Beccalossi. Quando arrivai all’Inter, la domanda era simile. Ma se tu hai giocatori che sanno giocare a pallone, c’è sempre una soluzione per farli stare insieme. Io e lui ci siamo voluti bene, altrimenti non giocavamo a carte fuori dal campo. Quelli bravi devono giocare insieme. E poi Guirassy ha molte altre qualità. È flessibile, ha un modo di vedere e leggere il gioco incredibile, e poi ha esperienza. Unendo talento a responsabilità e comportamento con la squadra – qui a Stoccarda è amato da tutti – può giocare con chiunque».

