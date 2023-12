Miralem Pjanic, centrocampista del Sharjah Football Club, ha analizzato l’andamento del Milan di Stefano Pioli: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Juve Miralem Pjanic ha dichiarato:

«L’Inter sta tenendo un ritmo talmente alto che non credo le altre possono ancora competere per lo scudetto. Vedo un duello Inter-Juventus perché sono le uniche due squadre che non stanno lasciando punti per strada. Le altre invece hanno più incertezze, il Napoli non sta facendo un cammino all’altezza della scorsa stagione, lo stesso vale per il Milan, che mi piace molto ma ha tanti alti e bassi».

The post Pjanic sul Milan: «Mi piace molto ma ha questo difetto» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG