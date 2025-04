Harry Kane, qualcosa non torna: un retroscena cambia la lettura del match con l’Inter

Harry Kane continua a non segnare e potrebbe voler vendicare con tutto sé stesso quanto successo nella gara d’andata contro l’Inter.

Quando si parla di Harry Kane, si entra in un territorio dove le statistiche da sole non bastano. La sua influenza va oltre il tabellino, oltre i gol segnati. Contro l’Inter, nell’andata dei quarti, l’attaccante inglese ha avuto l’occasione per sbloccare il match. Un palo clamoroso a Sommer battuto ha lasciato il risultato fermo sullo 0-0, aprendo la strada al vantaggio nerazzurro firmato Lautaro Martinez. È stato un momento chiave, uno di quelli che possono pesare più di un intero campionato. Per un attaccante come Kane, abituato a reggere sulle spalle le responsabilità più pesanti, un errore simile può lasciare segni anche nelle partite successive. L’Inter però non può dormire sonni tranquilli per un motivo ben preciso.

Un calo di gol che fa rumore

Kicker ha riportato un dato che fa riflettere: l’uragano ha realizzato solo due gol nelle ultime otto partite di Bundesliga. Per chi guida l’attacco di una squadra costruita per dominare, non è un dettaglio secondario. In Germania cominciano a chiedersi se il peso delle responsabilità stia iniziando a farsi sentire anche per un giocatore esperto come lui. Nonostante tutto, Kane continua ad avere un ruolo centrale. Non si limita ad attaccare l’area di rigore, ma si abbassa, costruisce, dialoga con gli esterni. Leroy Sané ne beneficia, Michael Olise lo cerca di continuo. Il Bayern lo considera irrinunciabile non per i numeri recenti, ma per il modo in cui tiene insieme l’intero reparto offensivo.

Contro l’Inter serve un’altra versione di lui

Il problema, per Kompany, è che questo non basta più. Contro l’Inter servirà una versione diversa di Harry Kane, più cinica, più precisa, più feroce sotto porta. I nerazzurri lo sanno e stanno preparando un piano preciso per limitarlo. Il Bayern crede ancora in lui, ma il ritorno a San Siro sarà un banco di prova durissimo.

