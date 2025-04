Bologna su Esposito, ma l’Inter ha un piano che spiazza tutti e potrebbe riguardare non solo lui

Francesco Pio Esposito è al centro di un intreccio sempre più fitto: dietro le mosse di Bologna e Torino si nasconde anche altro.

Il rendimento di Francesco Pio Esposito continua ad attirare gli occhi di mezza Serie A. L’attaccante classe 2005, attualmente in prestito allo Spezia, sta vivendo una stagione molto positiva. L’Inter, che ne detiene il cartellino, ha da poco blindato il giocatore con un rinnovo fino al 2030. Una mossa che lascia intendere quanto creda nel suo potenziale. La società nerazzurra sta ora valutando attentamente il percorso da assegnargli per la prossima stagione, ben consapevole che le richieste per lui stanno crescendo settimana dopo settimana. Molto difficile che resti a Milano, gli obiettivi per l’attacco sono altri.

Non solo il Torino sul talento nerazzurro

Tra i club più attivi c’è il Torino che ha già mosso i primi passi. Il responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati ha contattato l’Inter chiedendo informazioni, convinto che Esposito possa diventare presto un titolare in Serie A. Il piano granata prevede un inserimento graduale, con un progetto tecnico costruito su misura. Ma la competizione è già serrata: come riporta Tuttosport, al “Martelli” di Mantova, ad assistere a Mantova-Spezia, erano presenti anche osservatori del Bologna. I rossoblù hanno monitorato da vicino la prestazione del giovane attaccante, confermando un gradimento che ormai va avanti da mesi. La sensazione è che i felsinei faranno sul serio, forti del proprio modello di valorizzazione dei giovani.

Bologna pronto all’assalto decisivo

Il Bologna, tra l’altro, ha già in programma nuovi contatti con l’Inter per discutere del futuro di Giovanni Fabbian. In quel contesto, potrebbe tornare d’attualità anche il nome di Dan Ndoye, a cui sono interessati i nerazzurri. Esposito potrebbe così diventare parte di un tavolo più ampio, con i rossoblù pronti a giocarsi le proprie carte per superare la concorrenza del Torino. L’ultima parola spetterà comunque all’Inter, che dovrà decidere se inserirlo nella rosa per il Mondiale per club oppure lasciarlo all’Under 21 per gli Europei.

