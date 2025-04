Inter-Bayern: un match che farà storia ma per un aspetto che in pochi hanno previsto

San Siro è pronto ad accogliere una delle sfide più attese, l’Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco in una sfida che promette scintille.

C’è un’atmosfera da grande serata europea in casa Inter, con l’attesa che cresce ora dopo ora per il quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. I tifosi hanno risposto in massa, spinti dal fascino di una sfida di altissimo livello e dalla voglia di sognare ancora. Il richiamo del big match contro una delle squadre più blasonate del continente ha reso impossibile trovare un solo posto libero a San Siro: lo stadio sarà un muro nerazzurro, con i settori sold out già da giorni. Nemmeno la curva ospiti farà eccezione: anche i tedeschi non hanno voluto perdersi l’occasione. Inzaghi potrebbe sorprendere al momento di compilare la distinta ufficiale contenente gli undici titolari.

Incasso record

In termini economici, la partita promette di entrare direttamente nella storia del club nerazzurro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’incasso previsto supererà la soglia dei 9 milioni di euro. Una cifra altissima, che sfiora il primato stabilito appena un anno fa contro l’Atletico Madrid in occasione dell’andata degli ottavi di finale. Questa volta si dovrebbe andare addirittura oltre i 9,2 milioni incassati contro gli spagnoli, grazie anche alla presenza massiccia dei tifosi ospiti e a un prezzo medio dei biglietti più elevato. Solo un evento passato resta fuori portata in questa speciale classifica, ma il confronto è con un appuntamento epocale.

Solo una gara ha fatto meglio

Il vero record appartiene ancora a Inter-Milan, semifinale di ritorno della stagione 2022-23, terminata con il trionfo nerazzurro e l’accesso alla finale di Istanbul. In quell’occasione, il botteghino registrò un incasso da 12,5 milioni di euro: cifra che rimane al primo posto nella storia di San Siro per una gara dell’Inter. Inter-Bayern Monaco, con ogni probabilità, si posizionerà subito dopo. Un traguardo che conferma la centralità del club nel panorama europeo non solo sotto l’aspetto sportivo ma anche a livello commerciale.

