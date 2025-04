Inter e Milan senza stadio: nuove incertezze rischiano di far naufragare il progetto

Il sindaco Sala è ottimista, ma le difficoltà crescono e il rischio che il progetto di Inter e Milan non vada in porto potrebbe essere più alto di quanto sembri.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha mostrato un cauto ottimismo riguardo al progetto di costruzione del nuovo stadio per Inter e Milan. Nonostante le difficoltà previste, il primo cittadino crede ancora nella possibilità di portare a termine il piano. “Possiamo farcela, ma siamo consapevoli che dovremo affrontare ostilità da parte di alcune persone e che ci saranno ricorsi”, ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica. Questo quadro, tuttavia, non frena la sua determinazione, pur ammettendo che l’iter non sarà privo di difficoltà. Il tutto prima di un giorno in cui San Siro si avvia verso un record impressionante.

Le difficoltà del progetto in attesa di risposte definitive

Sala non nasconde le sfide che potrebbero rendere complesso il successo del progetto. Le reazioni avverse sono ormai un dato di fatto, ma il sindaco ribadisce che non tutti potrebbero essere favorevoli alla soluzione individuata. La preoccupazione più grande riguarda, tuttavia, la possibilità che il Milan decida di abbandonare definitivamente la zona di San Siro per trasferirsi a San Donato, un’area dove il club ha già compiuto importanti investimenti. L’incertezza sul futuro della proposta cresce in vista della scadenza di ottobre, termine cruciale per non compromettere l’intero progetto.

Un futuro incerto per il nuovo stadio

La questione relativa alla possibilità che l’Inter possa acquistare in solitaria lo stadio Meazza è stata chiaramente respinta da Sala. Il sindaco ha escluso questa eventualità, sottolineando che entrambe le società sono perfettamente allineate su questo punto. Se il progetto non dovesse concretizzarsi entro i tempi previsti, le prospettive per il futuro del nuovo stadio diventerebbero assai più complesse. Una serie di variabili da tenere sotto controllo potrebbe cambiare radicalmente gli scenari, con il rischio che i due club siano costretti a cercare soluzioni alternative per il loro futuro a Milano.

