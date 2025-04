Sommer e Martinez: la scelta che potrebbe sconvolgere l’Inter

Sommer è tornato protagonista, ma all’orizzonte c’è una decisione delicata: l’Inter dovrà davvero scegliere chi sarà il numero uno del futuro.

Le mani di Yann Sommer sono una garanzia di sicurezza per l’Inter. Il portiere svizzero sta continuando a confermare la sua affidabilità anche in questa stagione. Un esempio lampante è stato anche sabato scorso contro il Cagliari. Nonostante ciò, numerosi portieri di altre squadre vengono accostati ai nerazzurri, anche perché al momento è difficile immaginare che gli venga rinnovato il contratto in scadenza nel 2026 visto che non è più giovanissimo.

Una battaglia a distanza tra due portieri di livello

Il Corriere dello Sport ha parlato di “Fattore Sommer”, definendo la sua presenza determinante da quando la Serie A è ripresa dopo la pausa per le nazionali. Sommer, rientrato dall’infortunio al pollice che lo aveva costretto a saltare cinque partite, ha ripreso la sua corsa con prestazioni che hanno sorpreso molti, rendendo il suo ritorno ancora più significativo. La concorrenza con Josep Martinez si è fatta sempre più agguerrita. Il giovane spagnolo, seppur di grande valore, non ha fatto rimpiangere l’assenza del titolare e questo potrebbe accrescere ulteriormente la tensione nella lotta per il posto da titolare.

Il futuro di Inter: un equilibrio da trovare

In futuro, la gestione dei portieri in casa Inter potrebbe subire dei cambiamenti significativi. Secondo il quotidiano romano, si prevede che la prossima stagione Sommer e Martinez possano alternarsi a seconda delle competizioni. L’idea di una gestione più equilibrata tra campionato e Champions League potrebbe essere una soluzione ideale. Un’ipotesi che, in effetti, ricorda il modello adottato in passato con Handanovic e Onana, dove ogni competizione aveva il proprio protagonista. Questo scenario potrebbe creare nuove dinamiche interne, con entrambi i portieri pronti a sfidarsi per un posto da titolare.

