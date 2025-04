Arnautovic meglio di Vlahovic e non solo: la provocazione che scuote i giudizi sull’interista

Cassano ha scatenato una vera polemica: Arnautovic è davvero il talento che tutti ignorano? Le sue parole su Vlahovic e Thuram lasciano molti interrogativi aperti.

Le parole di Antonio Cassano non passano mai inosservate, e anche stavolta ha deciso di dire la sua senza filtri. Ospite del programma “Viva el Futbol”, l’ex fantasista barese ha analizzato la prestazione di Marko Arnautovic nella partita contro il Cagliari, chiusa con un gol e un assist. Un’uscita di scena dal sapore polemico per l’austriaco, che nonostante le critiche ricevute durante la stagione, ha messo in campo una delle sue migliori prestazioni. Cassano ha aperto il suo intervento con un’ammissione personale: “Ho sempre avuto un debole per questo ragazzo”, dando subito l’idea di voler difendere a spada tratta il numero 8 nerazzurro. Il suo futuro è chiaro… o forse no.

Una prestazione che accende il dibattito

Secondo Cassano, il talento di Arnautovic non è mai stato davvero sfruttato fino in fondo. Lo paragona a un “Ibra più piccolo”, una definizione forte che sottolinea l’ammirazione dell’ex giocatore per le doti tecniche dell’austriaco. Non solo il gol, ma soprattutto l’assist a Lautaro, descritto come una “palla stratosferica”, avrebbe confermato il suo valore. Per Cassano, il giudizio su Arnautovic non è mai stato equo, perché appena scende in campo parte di San Siro mugugna. Eppure, nelle sue parole, traspare la convinzione che con la giusta fiducia, il classe ’89 potrebbe offrire molto di più. L’idea è chiara: va giudicato per ciò che può dare, non per quello che ha dato finora.

Un confronto che spiazza i tifosi

Il momento più clamoroso dell’intervista arriva quando Cassano si lascia andare a un paragone diretto: “Se mi dici chi è più forte tra lui e Vlahovic, Arnautovic vince 10-0”. Non si tratta solo di una provocazione: Cassano insiste su un punto preciso, ovvero il potenziale inespresso dell’austriaco. Ma non finisce lì. L’ex attaccante afferma anche di preferire Arnautovic a Marcus Thuram, almeno quando l’austriaco riesce ad esprimere tutto il suo talento. Parole forti, che sicuramente faranno discutere.

