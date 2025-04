Parolo contro Inzaghi? Un dettaglio nelle sue parole cambia la percezione dell’Inter

Inzaghi sembra rivendicare i suoi meriti, ma il parere di Parolo fa sorgere un dubbio.

La vittoria dell’Inter contro il Cagliari ha consolidato una sensazione che da settimane aleggia intorno ad Appiano Gentile: questa squadra sembra non voler mollare nulla. Simone Inzaghi, nel post partita, ha voluto rimarcare ancora una volta il valore del percorso fatto, sottolineando l’impegno e il livello raggiunto dal suo gruppo. Un discorso che ha lasciato spazio a una sfumatura non passata inosservata: come se l’allenatore avesse bisogno di ricordare a tutti quanto sia eccezionale ciò che l’Inter sta facendo. Un bisogno di legittimazione che ha aperto un piccolo dibattito. Intanto oggi è fuoriuscito un retroscena che fa intuire molto del suo futuro.

Parolo non si tira indietro

A raccogliere quel messaggio è stato Marco Parolo, dagli studi di DAZN. L’ex centrocampista ha voluto chiarire subito un punto: nessuno contesta il lavoro di Inzaghi. Ha riconosciuto il merito, la qualità, la forza mentale trasmessa alla squadra. Ma poi ha aggiunto qualcosa di più diretto, quasi provocatorio. “Sembra come se volesse rivendicare il merito”, ha detto, riferendosi all’atteggiamento dell’allenatore.

La frase che divide

Il passaggio più discusso, però, è arrivato poco dopo. Parolo ha fatto riferimento alla gestione delle energie e dei cambi, rispondendo indirettamente a chi vede nel Bayern una rosa più attrezzata. “Non è che il Bayern ne ha venti in panchina che valgono i titolari”, ha affermato. La frase più forte resta quella che suona quasi come un ridimensionamento: “stai facendo quello che ti ha chiesto la società ed è una cosa straordinaria, perché a me l’Inter sembra una squadra in missione. Ma sta facendo quello per cui è stata costruita questa squadra”. Una visione lucida o un modo per riportare tutto su un piano più normale? Di certo, le parole del calciatore che è stato anche allenato da Inzaghi non sono passate inosservate. Il piacentino, probabilmente, le ascolterà. Ma non è detto che le condivida.

