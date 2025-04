Inter-Bayern: Mkhitaryan risponde per le rime ai bavaresi e lancia l’allarme sul suo futuro

Il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della grande sfida di Champions League.

Domani è il grande giorno di Inter-Bayern Monaco e quindi Henrikh Mkhitaryan ne ha parlato in conferenza stampa. “Ovviamente è una grande occasione, ma dobbiamo pensare solo a domani. Sarà una gara difficile contro una squadra molto forte. Il mister ha creato questa squadra 4 anni fa, io sono qua da tre anni: quello che ha fatto è molto importante per la società. Noi abbiamo contribuito a creare questa atmosfera, stiamo lottando per i nostri obiettivi che sono quelli dichiarati da inizio stagione. Vogliamo fare di tutto per vincere, alla fine vedremo se arriviamo in finale”.

Le reazioni dopo la gara di andata e le presunte esultanze smodate

“Ognuno può dire ciò che vuole, noi sappiamo cosa abbiamo fatto. Non abbiamo festeggiato dopo l’andata, eravamo solo felici di aver vinto. Vogliamo focalizzarci su di noi, poi tanta gente parla, noi proviamo a non ascoltare. Il mondo del calcio è così”.

La sua frase che definiva l’Inter ingiocabile

“Quello che ho detto è stato due mesi fa, ma avete fatto dei titoli subito. Va bene, non c’è problema. Era la mia opinione in quel momento, da dentro vedo come lavorano i miei compagni, sudano la maglia per tutto l’ambiente. Io sono sempre del mio parare: siamo una squadra fortissima, per quello stiamo lottando su tre fronti. Vogliamo andare più avanti possibile, quest’anno ci può dare tantissimo”.

Le difficoltà di una stagione massacrante e la frase sibillina

“Una delle più difficili perché siamo a metà aprile e stiamo giocando su tre fronti. Ma è anche piacevole lottare per tutti gli obiettivi, sono felicissimo di aver raggiunto questo momento della mia carriera calcistica. Forse mi rimangono 1-2 anni da giocare o magari smetterò alla fine di questa stagione. Sono felicissimo qua, di giocare in questo club e di raggiungere quello che stiamo raggiungendo”.

