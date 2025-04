Inter-Bayern: Inzaghi avvisa i suoi in vista del ritorno

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi non sente di essere in vantaggio sui tedeschi nonostante il risultato dell’andata.

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Bayern Monaco; insieme a lui c’era Henrikh Mkhitaryan che ha fatto molto discutere con le sue dichiarazioni. Tornando al tecnico, ecco le sue parole. “Più che tensione, c’è grande orgoglio per come si sta sviluppando la stagione. Domani dovremo dimenticare il risultato del campo ma non la grande gara fatta all’andata, palleggiando molto bene e difendendoci quando serviva. Conosciamo però il valore dell’avversario che è altissimo; servirà una grande partita di corsa e aggressività con gli atteggiamenti giusti. Servirà grande aggressività“.

Gli avversari e la condizione dei suoi

“Il Bayern è una grandissima squadra, con un allenatore che stimavo molto da giocatore e sta dimostrando di essere molto intelligente anche da tecnico. Ha dato ottimi principi al Bayern, che fa ottimo pressing e ha gente di talento. Dovremo giocare molto bene tecnicamente per tenere la palla più possibile; domani sarà ancora più difficile perché fanno ottime pressioni. Ieri Dimarco stava bene, così come Carlos Augusto, Zalewski e Frattesi che erano usciti con qualche problemino dal match col Cagliari. Abbiamo fuori ancora Dumfries e Zielinski, oltre a Correa fuori lista. Gli altri dovrebbero essere tutti a disposizione”.

Come affrontare la gara

“Non si deve pensare al risultato o ai precedenti, che col Bayern Monaco non sono sempre stati positivi. I ragazzi sono maturi, la squadra sa cosa fare. Sappiamo di affrontare un grande avversario, lo rispettiamo ma con la giusta attenzione possiamo fare una grande gara. Rigori? Li si prova sempre in partite di andata e ritorno, con cinque cambi c’è ancora più attenzione”.

Sul suo futuro

“Sono molto felice all’Inter e nelle scelte sarà sempre il parametro più importante. Poi di parlare del mio futuro o del campionato in una vigilia di Champions non mi pare il caso; io però ho sempre detto di stare qui, ho un ottimo rapporto con la società. A fine stagione se ne parlerà”.

Leggi l’articolo completo Inter-Bayern: Inzaghi avvisa i suoi in vista del ritorno, su Notizie Inter.