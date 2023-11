Il retroscena di mercato su Hazard: il belga ha detto di no alle offerte saudite per rimanere vicino alla famiglia

John Obi Mikel, ospite del podcast Vibe With Five di Rio Ferdinand, ha raccontato un retroscena di mercato sul suo ex compagno del Chelsea, Eden Hazard. Il belga infatti avrebbe rifiutato una grossa offerta da parte dell’Arabia Saudita, disposti a pagarlo un milione a settimana.

Mikel ha rivelato nel corso del podcast la risposta del suo ex compagno di squadra: «Ho un sacco di soldi, sai come vivo la mia vita. Non spendo troppi soldi. Ho abbastanza denaro per vivere con la mia famiglia e per crescere i miei figli».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG