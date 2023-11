L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha detto la sua su vari argomenti riguardanti la Serie A.

Claudio Ranieri a Radio Anch’io si espresso sulla lotta Scudetto ma non solo. “Se l’Inter vince contro la Juve campionato quasi chiuso? Campionato quasi chiuso no. Sono due squadre eccellenti, Allegri non ha ancora potuto fare il massimo in attacco per via degli infortuni e di altre cose, adesso si sta riprendendo Chiesa. L’Inter è un orologio che va a mille all’ora, ma la Juve non ha le competizioni europee e quindi a marzo-aprile sarà molto più fresca. Sarà un osso duro per tutte. L’Inter in questo momento è quella che gira meglio, ma non possiamo dimenticare né Napoli né Milan“.

La crescita dei giovani

“I giocatori italiani che vogliono emergere hanno un momento un po’ più difficile. Stiamo vedendo Raspadori, Frattesi, giocatori promettenti che stanno facendo bene e che sicuramente saranno fondamentali per la futura Nazionale. Ma molti giocatori sono un po’ chiusi dall’abbondanza di stranieri che abbiamo”.

Davide Frattesi

Su Oristanio (in prestito dall’Inter) e Prati

“Stanno ottenendo buoni risultati nelle nazionali giovanili, nell’Under 21. Lasciamoli crescere serenamente, sono due giovani giocatori di grande talento. Auguro loro il meglio, ma non paragoniamoli ad altri giocatori e non mettiamoli in competizione. Hanno molto talento e molta strada da fare. E sicuramente ce la faranno, perché sono giovani davvero composti che sanno cosa vogliono fare da grandi”.

Sul campionato del Cagliari

“Siamo partiti con un handicap perché abbiamo avuto un inizio di stagione che ci ha fatto tremare il cuore, perché giocando contro le prime otto squadre della scorsa stagione, era logico avere pochi punti. Ora vogliamo lottare fino alla fine e credo che riusciremo a salvarci. Poi c’è sempre quel pizzico di fortuna in più che serve”.

