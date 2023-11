Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Lecce

PAROLE – «Si esce con qualche certezza in più, con la convinzione di aver fatto una gara con lo spirito che cerchiamo. Abbiamo creato tanto e recuperato due volte, una cosa per noi importante. L’avversario era complicato e il momento non facile, i ragazzi sentivano la pressione. Da questo punto di vista la squadra mi è piaciuta. C’era necessità di cambiare qualcosa e di conoscere e preparare ragazzi che avevano giocato poco. Alcuni venivano da infortuni e da una non perfetta condizione. Volevamo maggiore profondità e velocità di manovra, la squadra l’ha cercata e ripartiremo da questo. Abbiamo fatto le prime due partite con due vittorie, poi il calendario è stato complicato e la squadra è andata in difficoltà. A volte non meritavamo di perdere, come a Torino con la Juve all’ultimo minuto. Quando succedono queste cose poi non trovi la fiducia, oggi volevo compattezza e unione. Lo abbiamo fatto e devo dire bravi ai miei giocatori».

