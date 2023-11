Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Hellas Verona

PAROLE – «Il rammarico c’è per ciò che abbiamo fatto nel primo tempo, con quattro palle gol clamorose. Quando non le frutti e regali un gol è dura poi riuscire a vincere. Anche nel secondo gol potevamo evitare il fallo. Nel primo tempo si è vista solo una squadra, poi dobbiamo ringraziare anche Falcone per le sue parate nel finale. Dovevamo chiudere la partita. Krstovic? Oggi ero indeciso se far giocare lui o Piccoli, che sta crescendo molto ma ha avuto un problemino nella rifinitura. È normale, gli altri gli prendono le misure ma va servito meglio. A volte manca qualità nel passaggio. È giovane, viene da un campionato diverso, spero che torni a fare gol, è molto bravo a farlo. Nelle ultime due trasferte, tra Roma e stasera, abbiamo lasciato punti pesanti e la classifica sarebbe stata diversa. Dobbiamo imparare da questo ma sotto l’aspetto della prestazione ho poco da dire ai ragazzi, se non nel primo tempo contro il Milan, quando però avevamo anche vinto la partita».

