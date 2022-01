Hellas Verona-Bologna, probabili formazioni

Inizia oggi la ventitreesima giornata del campionato di Serie A: al Bentegodi ci sarà Hellas Verona-Bologna alle 20:45. Si affrontano la decima e la tredicesima in classifica, anche se i rossoblù hanno giocato una partita in meno. Gli scaligeri sono quasi in formazione tipo, manca qualche uomo in più a Mihajlovic; ecco le probabili formazioni secondo il Correre dello Sport.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

A disposizione: Pandur, Berardi, Sutalo, Coppola, Cancellieri, Depaoli, Ruegg, Bessa, Tameze, Kalinic,

Lasagna, Ragusa.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

A disposizione: Bardi, Binks, Stivanello, Dijks, Annan, Viola, Pyyhtia, Sansone, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano, Raimondo, Falcinelli.