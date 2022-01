Mourinho: “La prossima stagione sarà meglio di questa, mi preparerò emotivamente all’Inter”

La Roma ieri sera ha battuto il Lecce per 3-1 in Coppa Italia; il prossimo avversario sarà l’Inter ecco le parole di Josè Mourinho al termine della gara. “Dal punto di vista della felicità e della passione, sono davvero molto soddisfatto, sento che la gente si fida di me e non potevo essere più felice, dal punto di vista calcistico giocare per finire tra il quarto e l’ottavo posto non è quello che voglio, ma è un momento, è un progetto diverso e la prossima stagione sarà migliore di questa. Nel primo tempo ero frustrato perché tecnicamente abbiamo fatto una gara orribile, ma sono contento di essere qui e non cambierei per nessun altro prima della fine dei miei anni di contratto. Dico sempre che la nostra rosa ha dei limiti e noi li conosciamo, Maitland-Niles e Sergio Oliveira ci hanno dato più qualità e più opzioni e siamo migliorati”.

“Magari la mia idea di qualità è diversa da quella di altra gente, secondo me questa partita è stata povera tecnicamente, tante volte non è l’avversario che recupera la palla ma noi che la perdiamo e questa è una differenza sostanziale. Manca tanto alla gara con l’Inter, ci sono alcune partite e la sosta, non c’è dubbio che l’Inter sia la squadra più forte del campionato e ovviamente ci è toccata la gara più difficile ma andremo li e cercheremo di fare una sorpresa, vedremo se sarà possibile. Non so come sarà il ritorno a Milano, dovrò prepararmi emotivamente, cercare di non avere emozioni cercando di fare una partita come un’altra. Sono tornato a San Siro contro il Milan e mi hanno insultato, questa volta la gente non lo farà, vediamo, andrò li per fare la partita con la mia Roma e i tifosi dell’Inter faranno la partita con la loro squadra e il loro allenatore, ma ci sarà grande rispetto perché la gente non dimentica”.