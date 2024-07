Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti ha rilasciato brevi dichiarazioni in cui ricostruisce quanto accaduto nelle trattativa per il difensore colombiano.

Il difensore colombiano Juan Cabal è stato al centro di una trattativa di mercato breve ma intensa: il giovane era conteso da Inter e Juventus, in particolare sembrava vicinissimo ai nerazzurri ma alla fine ha firmato per il club piemontese. Il presidente dell’Hellas Verona, vecchia squadra di Cabal, Maurizio Setti, ha condiviso le sue riflessioni al termine dell’Assemblea di Lega, fornendo un’analisi sincera sull’operazione.

Le sensazioni

Il numero uno del club scaligero ha espresso piena soddisfazione per l’esito dell’operazione, nonostante le difficoltà incontrate. “Soddisfatto dell’operazione Cabal? Sì, soddisfatto. Un’operazione che, quando ti chiamano Inter e Juve, diventa difficile“, ha dichiarato Setti.

La ricostruzione

Il patron dell’Hellas ha voluto puntualizzare il buon rapporto esistente con altri dirigenti, in particolare con quelli dell’Inter anche dopo l’esito della trattativa per il difensore che ha visto “scontenti” i nerazzurri. Parlando poi delle negoziazioni vere e proprie, il presidente ha negato l’esistenza di qualsiasi vantaggio dell’Inter nella trattativa per Cabal: “No non c’è mai stato un vero vantaggio ma forse decisioni e scelte interne e condivise. Tutti contenti, dovrebbe essere così sempre, non sempre lo è ma oggi bene“. La Juventus ha ufficializzato ieri l’acquisto di Cabal: il suo cartellino è stato pagato 10 milioni più 2 di bonus.

