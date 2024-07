Il presidente della Settignanese Maurizio Romei è uno di quelli che ha scoperto per primo Federico Chiesa.

Maurizio Romei nel corso di un’intervista rilasciata a tuttojuve.com ha sganciato una bomba sul futuro di Federico Chiesa. “L’ho sentito in questi giorni, assolutamente, tra l’altro colgo pubblicamente l’occasione di fare gli auguri a lui e alla sua futura moglie per l’imminente matrimonio. Gli ho chiesto se resta alla Juve, questo sì”.

La risposta

“Mi ha risposto di valutare altre scelte, più che altro perché Federico vuole giocare la Champions League. Così gli ho detto di andare all’estero, aggiungendo poi che ha bisogno di un allenatore dopo Allegri che possa dargli nuovamente fiducia. Ma prima di prendere una decisione, gli ho consigliato di parlare con Thiago Motta perché l’ho conosciuto ed è una persona molto seria”.

Federico Chiesa

L’ammissione

“In realtà sono a conoscenza dell’interesse dell’Inter, la voce di un loro apprezzamento è reale. Ho sganciato la bomba Lo so, però Chiesa è sul mercato. E sicuramente, anche con altri club, qualcosa può succedere da qui a fine agosto”.

La situazione

L’attaccante esterno italiano è effettivamente ritenuto in uscita dalla Juventus ma, al di là della difficile, ma non impossibile, collocazione nel 3-5-2 inzaghiano, i bianconeri per liberarlo quest’anno chiedono tra i 25 ed i 30 milioni a cui vanno sommati i milioni da corrispondere al giocatore come stipendio. Alla Juve Chiesa guadagna 5 milioni a stagione, uno stipendio comunque importante che si pensa non voglia ridursi. I bianconeri però devono venderlo per forza adesso se vogliono monetizzare, considerato il contratto in scadenza nel 2025 ed il mancato accordo per il rinnovo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG