Niente da fare per la Juventus, Henderson ha scelto un nuovo club e quest’oggi è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento

E alla fine Henderson ha scelto l’Ajax. Niente da fare per la Juventus, con il calciatore da giorni osservato speciale dei bianconeri (per rinforzarsi nella lotta scudetto con l’Inter). Ecco il comunicato ufficiale del trasferimento, con la Vecchia Signora che potrebbe ora mirare ad altri obiettivi.

IL COMUNICATO – «L’Ajax ha raggiunto un accordo con Jordan Henderson per il suo trasferimento ad Amsterdam. Il centrocampista ha giocato per l’Al-Ettifaq negli ultimi sei mesi. Il giocatore, che vanta 81 presenze con la nazionale inglese, ha recentemente accettato di rescindere il suo contratto con il club dell’Arabia Saudita. Lo svincolato, ex giocatore del Sunderland e del Liverpool, ha firmato con l’Ajax un contratto di due anni e mezzo, fino al 30 giugno 2026. Henderson è nato il 17 giugno 1990 a Sunderland, in Inghilterra».

L’articolo Henderson, Juve beffata: UFFICIALE il trasferimento in questo club proviene da Inter News 24.

