L’agente di Mourinho Jorge Mendes ha parlato dell’esonero del tecnico dalla Roma, paragone particolare con la rosa dell’Inter

Jorge Mendes, vale a dire il manager di Mourinho è intervenuto a La Gazzetta dello sport. Ecco il commento sull’esonero con la Roma ed un parallelismo con l’Inter.

COME STA ORA MOU – «Ha la coscienza tranquilla. Sa di aver lavorato tanto e bene nonostante la Roma avesse una rosa più limitata rispetto all’Inter e la Juventus. Voleva continuare ed era convinto che avrebbe fatto bene anche se la situazione non era facile. Telefonate per il rinnovo? Mai. Non c’è stata nessuna trattativa. E’ un campione e alla fine ha vissuto una situazione triste che non avrebbe voluto vivere. Resta un tecnico da 26 titoli… E ne vincerà ancora, su questo non ho dubbi».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DEL MANAGER DI MOURINHO

L’articolo Mourinho, frecciata dell’agente alla Roma: «Rispetto all’Inter…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG