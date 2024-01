Henderson Juve, nuova idea per il centrocampo: può venire in prestito. Ci sono stati dei contatti con l’ex Liverpool

La Juve ha parlato e cercato di capire se Henderson può venire in prestito per rinforzare il proprio reparto di centrocampo a gennaio. Lui vorrebbe trasferirsi per 18 mesi dopo l’esperienza non entusiasmante vissuta all’Al-Ettifaq in Arabia Saudita.

Il centrocampista inglese desidererebbe tornare in Europa e la Juve mantiene viva questa nuova, clamorosa idea di mercato che porta all’ex bandiera del Liverpool.

The post Henderson Juve, nuova idea per il centrocampo: può venire in prestito appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG