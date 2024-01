Samardzic Juve, contatti col papà e l’Udinese: per il colpo serve la cessione di Kean. Gli aggiornamenti di Di Marzio

La Juve si è informata per Samardzic e ha parlato sia con l’Udinese che con il papà del giocatore, senza però affondare il colpo. Il Napoli, invece, potrebbe mollarlo con l’eventuale arrivo di Traore.

A spiegarlo è stato Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, aggiungendo che la Juve, per piazzare il colpo, ha bisogno di vendere Kean (risparmiando dal suo ingaggio) per far diventare positivo l’indice di liquidità.

