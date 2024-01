Pistocchi: «Rocchi incolpa Fabbri e Nasca per l’episodio Bastoni-Duda, ma il Var non poteva intervenire». L’analisi

Pistocchi via Twitter ha detto la sua sull’audio di Inter Verona riguardo l’episodio Bastoni-Duda che in questi giorni ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus.

PISTOCCHI – «#Rocchi spiega l’episodio di #InterVerona tra #Bastoni e #Duda, incolpando sia #Fabbri che #Nasca, ma dai dialoghi tra arbitro e var si evince che: 1. Il Var #Nasca dice subito a #Fabbri “Fischia, fischia” per l’uomo-#Duda-a terra, invitando l’arbitro a interrompere il gioco. 2. La risposta immediata di #Fabbri è “Mi ha guardato, vuole fare il furbo” In pratica, l’arbitro ha valutato e considerato quella di #Duda una simulazione. 3. Secondo #Rocchi, il var #Nasca avrebbe dovuto richiamare ugualmente l’arbitro, ma il protocollo prevede che il Var non possa intervenire se l’arbitro centrale ha visto e valutato. 4. L’azione quindi prosegue con il gol di #Frattesi. Sarebbe stato interessante sentire la fase finale del dialogo tra arbitro e var, per capire se, ad azione conclusa, ci sono state altre valutazioni sull’episodio precedente, che comunque #Fabbri aveva giudicato in tempo reale. 5. Come dico da sempre, il vero problema è e rimane il protocollo var, scritto male e con troppi vincoli».

