Hernanes: «A Vlahovic serve un altro attaccante, non è un 9 per la Juve». Il brasiliano spiega le difficoltà di Dusan

Hernanes a Radio Bianconera ha parlato delle difficoltà avute da Vlahovic alla Juve. Le parole del brasiliano ed ex bianconero..

HERNANES – «Dusan è uno a cui va affiancato un altro attaccante. Io non lo vedo come un classico numero 9 per la Juventus. Lo vedrei bene al fianco di un altro elemento. Patisce giocare spalle alla porta, lo vedo più seconda punta»

