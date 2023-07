Zuliani: «Bonucci è una bella persona, leggere certe offese fa male». Le parole e i retroscena sul capitano della Juve

Zuliani in un video pubblicato sul suo canale You Tube ha preso le difese di Bonucci dopo la rottura con la Juve svelando alcuni retroscena sul capitano.

LE PAROLE – «A me non va che ogni volta che uno lascia c’è una discussione soprattutto in negativo. E’ vero che Bonucci ha carattere e sembra un po’ scontroso, ma io lo conosco bene e dico che è una persona di umanità per come vive il senso di famiglia, per come si pone con gli altri, per le opere di bene da fare per salvare situazioni pià complicate della sua. E’ una bella persona, io ho conosciuto una persona interessante, piena di sviluppi da affrontare. Leggere certi attacchi gratuiti e offese mi dà fastidio» .

