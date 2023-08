Highlights e Gol amichevole Juve Black-Juve White: le immagini del match andato in scena all’Allianz Stadium

Festa e goleada all’Allianz Stadium in occasione dell’amichevole in famiglia tra Juve Black e Juve White che ha viste protagoniste la squadra di Allegri e la Next Gen di Brambilla.

Sugli scudi Kaio Jorge con una tripetta e Dusan Vlahovic con una doppietta, reti anche di Kean, Milik e Huijsen.

The post Highlights e Gol amichevole Juve Black-Juve White: le immagini del match – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG