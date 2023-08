I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’amichevole all’Allianz Stadium: pagelle Juventus Black Juventus White

VOTI:

PINSOGLIO 6: poche volte chiamato in causa, ma sempre attento. Si toglie lo sfizio di una grande parata nel finale.

DE WINTER 6: sempre preciso negli anticipi. (46′ GATTI 6.5: dietro si comporta come deve, sfiora anche la rete in una delle sue solite incursioni offensive).

BREMER 6: comanda con ordine la retroguardia per un tempo. (32′ RUGANI 6: ci mette l’esperienza che serve per tenere la porta inviolata).

ALEX SANDRO 6: fascia da capitano al braccio, controlla con ordine. (46′ HUIJSEN 7: dimostra sempre coraggio nella fase di impostazione del gioco, grande personalità quando si propone in avanti. C’è gloria anche per lui nel finale).

CAMBIASO 6.5: buoni segnali anche da lui, tante sgroppate dalla sua parte. (46′ ILING-JUNIOR 6: più a suo agio sulla fascia che da mezz’ala, diverse giocate interessanti).

NICOLUSSI 6.5: solo i crampi lo fermano, gestisce sempre bene il pallone e si procura il rigore che sblocca la gara. (63′ MULAZZI 6: una mezz’oretta tra i grandi, si comporta bene).

LOCATELLI 6: dirige con ordine, punto di riferimento in mezzo. (32′ BARRENECHEA 6.5: un assist per farsi notare ancora da Allegri).

MIRETTI 7: ha tanta voglia e lo fa vedere, solo la traversa gli nega l’esultanza per un gol da urlo che sarebbe stato meritato. (45′ YILDIZ 6.5: si cala bene nei compiti della sua nuova posizione, entra anche in una delle azioni dei gol).

WEAH 6: sgasate di un certo livello, come già fatto vedere negli USA. (32′ SOULE’ 6.5: vuole il gol e ci va vicinissimo, crea sempre qualcosa quando ha il pallone).

CHIESA 6.5: spunti di vero Chiesa, l’intesa con Vlahovic e i compagni pian piano sta tornando quella dei tempi migliori. (31′ KEAN 7: gli bastano pochi minuti per andare a segno con una grande giocata, un assist spettacolare anche per il primo gol di Kaio. (55′ MILIK 7: un’occasione e un gol, meglio di così non si poteva. Quando ha la palla fa vedere tutta la sua classe)).

VLAHOVIC 7.5: due gol in mezz’ora, tre in due gare giocate in questo pre-campionato. Dusan lancia segnali importanti anche sul futuro e il pubblico è dalla sua parte. (38′ KAIO JORGE 8.5: la luce dopo il lungo infortunio. 532 giorni per una tripletta da sogno che scaccia gli incubi, anche il brasiliano è pronto per l’anno nuovo).

ALL. ALLEGRI 6.5: sarà anche un’amichevole ma la sua Juve fa vedere molte cose interessanti, specialmente quando entrano i giovani.

