Intervistato da Repubblica, l’ex allenatore dei nerazzurri Roy Hodgson si è espresso in merito alla Finale di Champions League tra Manchester City ed Inter.

FAVORITO? –: «Sicuramente Guardiola parte favorito: la cosa più travolgente del City è che oramai fanno tutto bene. Ma in una finale di Champions può succedere qualsiasi cosa. La squadra di Inzaghi è molto ben organizzata ed estremamente pericolosa in contropiede, cosa che potrebbe dare fastidio a Guardiola».

COSA FAREI PER SCONFIGGERE IL CITY? –: «Io che do consigli a Inzaghi? Sarebbe una cosa stupida!».

L’IMPORTANZA DI GUARDIOLA –: «Pep è stato fantastico. Il primo rivoluzionario in Premier è stato Arsène Wenger per il suo gioco all’Arsenal. Guardiola ha portato invece tutto il calcio inglese al livello più alto raggiungibile. Secondo me la vera forza del suo City, trasmessa ai giocatori, è soprattutto fare tante cose a livello eccezionale, e con tutta la rosa, un solido collettivo».

PUNTI DI FORZA DI PEP? –: «La potenza di Pep non sono solo le idee che porta, alcune delle quali neanche troppo innovative in verità, ma la costanza del lavoro, l’impegno a migliorarsi sempre di più, ad imparare senza limiti. Questo fa sì che il loro livello di squadra non cali quasi mai. Non a caso, hanno vinto cinque delle ultime sei Premier League. Non solo per la classe che hanno ma soprattutto per la loro incredibile costanza. Il calcio, soprattutto quello di oggi, è anche questo».

