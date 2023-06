L’ex attaccante Goran Pandev, protagonista del triplete con l’Inter, avverte la sua ex squadra sulla forza del City.

Il Giorno ha intervistato Goran Pandev che ha parlato così della finale di Champions. “Sulla carta sembra che il Manchester City sia favorito, ma l’Inter ha le armi per mettere in difficoltà il City e sono assolutamente convinto che lo farà. Non facciamoci fuorviare dal 4-0 dei citizens al Real Madrid, perché questa è una finale secca in campo neutro. Gli inglesi, come noi all’epoca, si giocano il Triplete: per questo sono stati costruiti, ma proprio per questo potrebbero avere più pressioni del previsto”.

Tifosi Inter

“Il guaio è che col City non sei tu a metterti dietro, sono loro che ti sbattono dietro. Anche a Madrid il Bayern provò farlo con noi, ma il loro piano fallì presto. Quello che deve fare l’Inter è prima di tutto arrivare alla finale al massimo della condizione, perché stare bene fisicamente in questo genere di partite fa la differenza! Sono contentissimo per Inzaghi. Ci ho giocato alla Lazio e se lo merita. Tutti gli davano addosso, ma lui ha saputo isolarsi e fare il suo lavoro alla grande! E’ coraggioso e deve convincere i suoi ad essere liberi di testa e a crederci, anche perché in questo momento stanno facendo bene quasi tutti e nelle rotazioni Simone ha molta più scelta di qualche mese fa“.

