Il difensore del Manchester City, Kyle Walker, in dubbio per la finale di Champions League contro l’Inter, ha parlato così

Intervistato da Repubblica, Kyle Walker ha parlato della Finale di Champions League tra Manchester City ed Inter a cui lui non è ancora certo di poter prenderne parte a causa di alcuni problemi fisici.

CRESCITA –: «Si cresce anche attraverso le delusioni, le vittorie sfiorate: questo vale per tutte le grandi squadre. Sinora non abbiamo mai vinto la Champions, ma l’importante è essere sempre lì e provarci, come con la nazionale inglese: prima una semifinale, poi una finale persa contro l’Italia… alla fine speriamo che stavolta le cose vadano per il verso giusto».

PIÙ FIDUCIOSI RISPETTO ALLA FINALE COL CHELSEA? –: «Sicuramente ci è stato di esperienza. Alla prima sei sempre un po’ disorientato e puoi pagare lo scotto. Quest’anno abbiamo più consapevolezza. Ma credo che la chiave per noi sia fare ciò che sappiamo fare. Certo, dobbiamo tenere in considerazione la partita, un avversario come l’Inter. Ma se riusciamo a giocare il nostro calcio e a fidarci come sempre di noi stessi, possiamo farcela: perché è più facile che Haaland faccia un gol, che De Bruyne faccia un assist… in ogni caso, dobbiamo vincere a tutti i costi».

SULLA PRESSIONE –: «No, ho 33 anni e non è mai troppo nervosi. È più eccitazione positiva. Più che altro odio le partite che si giocano alle 8 di sera, perché devi aspettare tutto il giorno prima di scendere in campo. In Premier invece si gioca subito, nel pomeriggio, e via».

COSA FACCIO PER INGANNARE LA TENSIONE? –: «Mangio, dormo, vago per l’hotel, faccio una pennichella il pomeriggio. Anche perché dopo le partite non dormo mai».

TRIPLETE FATTO DALLO UNITED –: «Quella squadra era invincibile, una delle migliori della storia del calcio. Anche noi possiamo diventarlo, ne abbiamo i mezzi, ma non sarà automatico. L’Inter è una grande squadra, bisogna rispettarli».

SULLE PAROLE DI GUARDIOLA –: «Che la vinciamo o meno, non definirà le nostre vittorie di questi ultimi sei anni, nei quali abbiamo vinto cinque Premier League. Sappiamo che siamo una grandissima squadra. Ma ora tocca consacrarci a livello mondiale e perciò questa Champions per noi è un’opportunità unica».

L’articolo City, Walker avvisa l’Inter: «Grande squadra ma dobbiamo vincere a tutti i costi» proviene da Inter News 24.

