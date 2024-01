Billy Hogan, CEO del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa commentando la decisione di Jurgen Klopp. Le dichiarazioni.

PAROLE – «È difficile mettere le parole in fila per spiegare quanto questo significa. Quando Jurgen è arrivato da noi abbiamo discusso sul lasciare il club in una posizione migliore di quella in cui l’ha trovato. Non c’è nessun dubbio che sia così. La notizia è triste, sono sicuro che ci sono molti supporter che condividono la nostra emozione. Abbiamo lavorato insieme per gli ultimi nove anni e capisco che questa è una decisione a cui è arrivato e a cui crede. Quando un collega e un amico arriva a questa decisione, c’è da rispettarla. Se fossi sorpreso? Certo che sì, ma il lavoro da fare e la pressione – che le persone non vedono… Sono sorpreso ma posso capirlo, Jurgen ha voluto che il club avesse l’opportunità di andare oltre alcuni processi e non sarebbe stato facile farlo se la notizia non fosse pubblica».

