Hojlund Juve, richiesta monstre: l’Atalanta spara alto per l’attaccante. Gli aggiornamenti

L’Atalanta non fa sconti per Rasmus Hojlund. Come riportato dal Corriere di Bergamo, infatti, il club nerazzurro avrebbe rifiutato un’offerta da 46 milioni di euro del Manchester United.

Il club bergamasco valuta il cartellino almeno 60 milioni di euro. Anche la Juve è dunque avvisata.

