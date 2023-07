Mercato Juve, i bianconeri non si fermano all’acquisto di Weah: i nomi di Giuntoli per il nuovo rinforzo sulla fascia destra

Timothy Weah è il primo vero e proprio colpo della Juventus 2023/24. L’americano arriva con il difficile compito di raccogliere l’eredità di Cuadrado sulla destra, con il colombiano che dopo 8 anni in quel di Torino ha abdicato il trono non rinnovando il proprio contratto. Considerando però l’infortunio che terrà fuori De Sciglio ancora per qualche mese, sulla destra non può bastare il solo arrivo dell’americano. Ecco perchè, con l’arrivo di Giuntoli e i consigli di Manna e Allegri, il club bianconero è sul mercato in cerca di un ulteriore rinforzo su quella corsia. Diversi sono i nomi sulla lista: si passa da giocatori più esperti fino ad arrivare ad ulteriori scommesse come l’ex Lille.

DA MOLINA A HOLM

Notizia delle ultime ore è il ritorno di fiamma per Nahuel Molina, già trattato 12 mesi fa prima del suo approdo all’Atletico Madrid. L’argentino, in Spagna, è però diventato un insostituibile per Simeone e la clausola da 90 milioni di euro presente nel suo contratto lascia pochi spazi alle trattative. Ecco perchè si potrebbe puntare su un calciatore dai costi più contenuti come, ad esempio, l’ex atalantino Timothy Castagne. Il belga potrebbe venire via a prezzo di saldo dal Leicester appena retrocesso e ha il benestare di Allegri, ma bisogna ancora trovare la quadra con la società inglese. Chi conosce bene il campionato è poi lo spagnolo Alvaro Odriozola, che al Real è ormai un separato in casa: l’esperienza alla Fiorentina non gli impedirebbe di accettare la destinazione sabauda, anche se non è esattamente il profilo in cima alla lista dei desideri. Scommessa potrebbe invece essere lo svedese Emil Holm, che ha già assaggiato la massima serie con la maglia dello Spezia. La retrocessione dei liguri gli consentirà di lasciare la squadra per tentare una nuova avventura in A, ma attenzione alla concorrenza di Atalanta e Torino.

