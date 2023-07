Hojlund Milan: il danese ritrova subito il gol in amichevole. Le ultime sull’obiettivo rossonero che si è presentato in forma in questo pre-campionato

Il Milan segue con grande interesse Hojlund, che si è presentato in forma in questo pre-campionato, per rafforzare il reparto offensivo rossonero.

L’attaccante danese è andato subito segno nella prima amichevole precampionato per l’Atalanta, vinta 10-1 contro la Rappresentativa Città di Clusone.

