L’Inter ha battuto l’Hellas Verona per 2-1 ma il mancato annullamento del goal di Frattesi continua a far discutere: nell’azione, come è noto, Bastoni e Duda si scontrano a più riprese e alla fine l’interista sbraccia verso l’avversario.

Dario Hubner, un po’ fuori dal coro, minimizza la portata del presunto fallo di Alessandro Bastoni ai danni di Duda nell’ultimo Inter-Hellas Verona; ecco le sue dichiarazioni in una diretta Instagram con Stanleybet.news. “È stata una mezza spallata quella di Bastoni a Duda. Allora poteva esserci rigore durante il corner perché l’altro l’ha spinto… Ma era un contatto minimo verso Bastoni e quando lui stava tornando gli dà una mezza spallata e l’altro guarda la palla dov’è e poi si butta. Dobbiamo migliorare moltissimo e guardare il calcio inglese: lì se prendi la botta stai in terra e se non la prendi stai in piedi. Trent’anni fa una cosa del genere sarebbe stata una carezza tra attaccante e difensore. Difensori scorretti trovati in carriera Scorretti no, ne dico uno fastidioso: Samuel. Ti teneva sempre la maglietta. Poi le spintonate c’erano. Come la spallata di Bastoni ne succedevano 50 ogni partita“.

“Servono ex giocatori in sala VAR. Solo chi ha giocato a calcio, tra i professionisti, sa capire bene le situazioni di gioco”.

