Monza Inter, Carboni verso la panchina I dubbi di formazione di Palladino in vista del prossimo match di Serie A

L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, pensa alla formazione da schierare per la sfida di campionato contro l’Inter di sabato sera. Il tecnico dei brianzoli ha alcuni dubbi e ballottaggi, uno di essi riguarda il giovanissimo Valentin Carboni, di proprietà proprio dei nerazzurri.

Secondo il Corriere dello Sport, in porta ci sarà Sorrentino, mentre in difesa Pablo Marì, Caldirola e D’Ambrosio. A centrocampo si rivede Gagliardini assieme a Pessina. Ciurria verrà dirottato sulla corsia di destra, mentre a sinistra c’è il dubbio tra Pedro Pereira e Birindelli. In avanti a riposare potrebbe essere Valentin Carboni: l’argentino potrebbe accomodarsi in panchina per far spazio a Dany Mota e Colpani, alle spalle del centravanti Colombo.

