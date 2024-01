Bernardo Corradi, allenatore dell’Italia Under 19, ha diramato la lista dei convocati in cui appaiono due giocatori nerazzurri

Bernardo Corradi, tecnico dell’Italia Under 19, ha diramato la lista dei convocati in vista dell’amichevole contro i pari età della Spagna, in programma mercoledì 17 gennaio, a Coverciano.

Prima chiamata per Giacomo Stabile, difensore dell’Inter Primavera. Presente anche il compagno Luca Di Maggio. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Christian Corradi (Hellas Verona), Raphael Kofler (Sudtirol), Marco Palestra (Atalanta), Filippo Saiani (Spal), Giacomo Stabile (Inter), Stefano Turco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Spal), Diego Ripani (Juventus), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelé (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Giulio Misitano (Roma), Simone Pafundi (Udinese).

L’articolo Italia Under 19, ecco i convocati: prima chiamata per un nerazzurro proviene da Inter News 24.

