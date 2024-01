Huijsen Roma, Mourinho decisivo: ha convinto così il difensore della Juve. I retroscena della trattativa per l’olandese

Mourinho si è mosso in prima persona per convincere Huijsen a sposare la causa della Roma. A rivelare i retroscena della trattativa per il difensore della Juve è il Corriere dello Sport.

Lo Special One ha telefonato più volte al papà di Huijsen, il signor Donny che negli anni ’90 ha giocato nell’Ajax di Van Gaal, amico del portoghese. Mourinho ha manifestato la volontà di portare il difensore alla Roma e il papà ha forzato la mano rispetto al piano condiviso tra Juve e Frosinone. Sfumato Bonucci, quindi i giallorossi fanno un primo tentativo per l’olandese il 27 dicembre. Poi Mourinho ha insistito chiedendo a Tiago Pinto di fare uno sforzo, contando sul si di Huijsen. La promessa è stata sancita durante Juve Roma, quando Mourinho si è avvicinato al difensore per sussurrargli qualcosa all’orecchio.

