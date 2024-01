Di Livio: «Yildiz è forte e ha qualità, con Chiesa e Vlahovic la Juve può fare il tridente». L’intervista a Tuttosport

Di Livio ha concesso un’intervista a Tuttosport toccando diversi temi riguardanti la Juventus.

YILIDIZ – «E’ un giocatore che ha grandi qualità e dei colpi straordinari: guardate il gol di Frosinone o quello alla Salernitana. Io ci andrei piano con i paragoni, però ci sono i presupposti per una carriera veramente importante e di grande qualità. E’ un giocatore forte. Si vede dal modo in cui tocca il pallone e da come dribbla. Il gol di ieri sera (giovedì ndr) è una perla. Ora starà alla Juve farlo crescere con i tempi giusti».

TRIDENTE ALLA RAVANELLI-VIALLI-DEL PIERO – «Si. Per me possono giocare tutti e tre insieme Chiesa-Vlahovic-Yildiz perché comunque Yildiz non è una prima punta vera e propria e Chiesa lo stesso. Quindi si potrebbero amalgamare alla perfezione con Vlahovic e Milik come punta centrale».

SACRIFICIO DEGLI ATTACCANTI – «Da parte dei tre attaccanti serve sacrificio. Vialli, Del Piero e Ravanelli ci davano una grandissima mano in fase di non possesso e riuscivamo a coprire benissimo il campo».

LOTTA SCUDETTO – «Penso che deve continuare così. Sta facendo un grande campionato, mi auguro che in questa sessione di mercato si rinforzi un po’ perchè credo che qualcosa serva. Poi mi fido di Giuntoli, perché è bravo ed esperto e con Allegri staranno analizzando la situazione. Vediamo se arriverà qualche rinforzo».

COSA SERVE ALLA JUVE DAL MERCATO – «A parer mio il rinforzo ideale sarebbe un centrocampista di qualità, uno che salta l’uomo».

DOTI DELLA JUVE – «Lo spirito sta tornando quello dei vecchi tempi. Come quello della mia Juve o della Juve di Bonucci, Barzagli e Chiellini. Queste sono qualità che la Juventus deve sempre avere: la fame, la cattiveria, la voglia di andare a lottare contro tutti».

CAMBIASO – «Sta facendo molto bene. Secondo me può migliorare ancora molto: deve essere più convinto, deve puntare più l’uomo perché ha una bella gamba. Mi piace molto e gli faccio i complimenti».

IL RICORDO DI VIALLI – «Purtroppo un anno fa ci lasciava il nostro grande capitano. Credo che sia nel cuore di tutti. E’ stato un esempio fuori e dentro il campo. Lui ci ha dato la mentalità vincente per aprire quel grande ciclo con Lippi».

The post Di Livio: «Yildiz è forte e ha qualità, con Chiesa e Vlahovic la Juve può fare il tridente» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG