Chiesa sta tornando al top della forma e contro la Salernitana, in Coppa Italia, ne ha dato ampia dimostrazione con accelerazioni, cambi di direzione, velocità, tirando 5 volte prima del cambio (con smorfia) per far spazio a Yildiz.

Come sottolineato da Tuttosport, l’attaccante della Juve, al rientro tra i titolari dopo il problemino al tendine rotuleo, è stato uomo ovunque giovedì sera, creando tantissimi problemi ai difensori di Inzaghi. Allegri lo lascia libero di svariare da seconda punta e da esterno largo a sinistra e i compagni ora capiscono meglio i suoi movimenti.Cosa manca a Chiesa in questo momento? Il gol su azione che gli manca dal 23 settembre al Sassuolo. E’ questo l’obiettivo principale che vuole raggiungere domani ancora una volta con la Salernitana.

